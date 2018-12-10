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Bibliyoman nedir

Yunanca biblion kitap ve mania hastalık kelimelerin kaynaşmasıyla anlam kazanan Bibliyoman, kitaba tutkuyla bağlı kimselere denir.

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Çok kitap okuyanlara kitap kurdu dendiğini sıkça duyarız. Bu kişiler kitaba asla doymazlar ve büyük bir aşkla bağlıdırlar. Bunlara bibliyoman, yani tabiri caizse kitap manyağı deniyor.

Bibliyoman nedir

KİTAP ALMA HASTALIĞI

Bibliyoman kişiler, kitaplıklarında okumayı bekleyen kitaplar olmasına rağmen yeni eserler almaktan asla imtina etmezler. Aldıklarını belli bir sıraya dizerler ve zamanla hepsini okurlar. Bibliyomanlar kitaplarını paylaşmayı da sevmezler.

Bibliyoman nedir

İYİ ARAŞTIRMACIDIRLAR

Bibliyomanlar, haftalık ya da aylık olarak kitapçılara mutlaka uğrarlar. Son ve en çok okunan kitapları araştırır ona göre alım yaparlar. Kitap konusunda oldukça seçici olan bibliyomanlar, kaliteli okumaktan yanadırlar.

BİBLİYOMAN MISINIZ?

Eğer saydığımız bu özellikler sizde de varsa, iyi bir bibliyomansınız.

Bibliyoman nedir

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