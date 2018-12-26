Bibliyoterapi nedir

Bibliyoterapi, kütüphane biliminde eski bir kavramdır. Kitapların tedavide kullanımı ile ilgili en eski kayıtlardan birisi Orta Çağ'da görülmektedir. 1272 yılında Kahire’de Al-Mansur Hastanesi’nde, Kur'an tıbbi tedavi yöntemi olarak kullanılmıştır.

OKUMAYLA GELEN TEDAVİ

Doğru zamanda, doğru bireyle, doğru kitabı buluşturmak olan bibliyoterapi, kişinin okuduğu ölçüde tedaviye başladığı bir tekniktir.

Kişi verimli ve düzenli bir okuma sonunda, ruhsal olarak rahatlamaya ulaşır. Bir nevi meditasyon olarak tanımlayabileceğimiz Bibliyoterapi, sıkça kullanılan bir metottur.

KİŞİNİN KENDİNİ TANIMASI

Bibliyoterapi, kişinin kendini anlayabilmesi ve okuma sonucunda doyuma ulaştıktan sonra çözümleme yapma yolu biçiminde de tanımlayabiliriz. Birey, bu sürede benliğini ve kişiliğini daha yakından tanıma fırsatı bulur.

DUYGUSAL SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA

Bibliyoterapi süresince birey, içinde bulunduğu duygusal yoğunluktan sıyrılmanın yollarını aramaktadır. Bu aynı zamanda, insanın, fikirleri ve düşünceleriyle yüz yüze gelmesidir. Yüzleşme çoğu zaman kişide olumlu gelişmeler yaratıyor.





