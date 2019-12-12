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Bıçak ve tabancayla öğrencileri gasbetti

Konya'da, öğrencilerden bıçak ve tabancayla para ve telefon gasbeden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA | 12.12.2019 - 13:41..
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Konya'nın Meram ilçesinde, son günlerde gasp olaylarının artması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Bir kişinin, cadde üzerindeki farklı okullarda yaşları 14 ile 16 arasındaki 2 öğrenciden tabanca ve bıçak zoruyla para, 1 öğrenciden de telefon gasbettiği ihbarını değerlendiren ekipler şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Verilen ifade ve eşkallar doğrultusunda, Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin emniyette 12 farklı suçtan kaydı olan 19 yaşındaki M.G. olduğunu belirledi.

Bıçak ve tabancayla öğrencileri gasbetti

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli şahıs okul çevresinde dolaştığı sırada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.  İşlemleri tamamlanan şüpheli M.G, Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından "Yağma suçundan" adliyeye sevk edildi.

Bıçak ve tabancayla öğrencileri gasbetti

''ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM''

Öğrencilerden bıçak ve tabancayla para ve telefon gasbeden şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde, "alkollü olduğum için hatırlamıyorum." dedi.

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