Bıçakla yaralandı, ağzı toprakla doldurulup boğuldu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Beşyüzevler Mahallesi'nde üzerinde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

AĞZINI TOPRAKLA DOLDURUP BOĞDU

Ekiplerin yaptığı incelemede vücudunun çeşitli yerlerinde delici alet yarası bulunan 32 yaşındaki Recep Coşkun’un, ağzının da toprak dolu olduğu görüldü.

POLİS KATİLİ HEMEN BULDU

Coşkun’un cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis ekipleri cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İFADESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada cinayet zanlısı C.T.’yi (31) saklandığı adreste gözaltına aldı. C.T., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevinde gönderildi.

DEFNEDİLDİ

Coşkun’un cenazesi ise otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp defnedildi.