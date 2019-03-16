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Bıçaklandı, 3 gün sonra hayatını kaybetti

Arasında husumet bulunan kişilerle tartışan çay ocağı sahibi, bıçaklandı. Tedavi altına alınan şahıs, kurtarılamadı.

DHA | 16.03.2019 - 14:52..
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Karaman Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde çay ocağı işleten 31 yaşındaki Şevket Ozan Gülke, iş yeri önünde daha önceden aralarında husumet bulunan Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan ile konuşurken tartışma çıktı.

Bıçaklandı, 3 gün sonra hayatını kaybetti

İLK MÜDAHALE ESNAFTAN

Kavgaya dönüşen olay sırasında Gülke, bitişikteki iş merkezine sığındı. Peşinden gelen Say ve Ceylan, Gülke'yi bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülke'ye ilk müdahaleyi, iş merkezi içerisinde bulunan esnaf yaptı.

Bıçaklandı, 3 gün sonra hayatını kaybetti

ANNENİN FERYADI

Bu sırada oğlunun peşinden koşarak iş merkezine giden anne Nevin Gülke, Şevket Ozan Gülke'yi yaralı halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne, oğlunun elini tutup, "Yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım'' diyerek ağladı. Şevket Ozan Gülke ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bıçaklandı, 3 gün sonra hayatını kaybetti

BOYNUNA BIÇAK DAYADI

Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelileri Fevzi Paşa Caddesi üzerinde kıstırdı. Şüphelilerden Say, cadde üzerinde gözaltına alınırken; Ceylan kaçmaya başladı. Caddedeki minibüsün altına saklanan Cihat Ceylan, kendi boynuna bıçak dayayarak polise direndi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından elindeki bıçağı bırakan Ceylan, polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bıçaklandı, 3 gün sonra hayatını kaybetti

3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Karaman Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Şevket Ozan Gülke ise olaydan 3 gün sonra, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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