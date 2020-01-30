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Bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar kamerada

Pendik’te bıçaklı bir şahıs, yolda ilerleyen polis aracının önüne atladı. Saldırgan şahıs, kendisine yaklaşan polis memurlarına bıçakla saldırarak bir polisi yaraladı.

İHA | 30.01.2020 - 09:42..
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İstanbul Pendik’te 24 Ocak Cuma günü saat 14.25 sıralarında yaşanan olayda, Mustafa D. (29) isimli şahıs, yolda ilerleyen polis aracının önüne atladı.

Polis memurları, araçtan inip şahsın yanına yaklaştıkları sırada şahsın bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

YERE YATIRIP KEPÇELEDİ

Şahıs, kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçağını savurarak bir polisi yaraladı. Polisler daha sonra şahsı yere yatırarak kelepçeledi.

Pendik’te bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar ViDEO

CEZAEVİNDEN DENETİMLİ ÇIKTI

Saldırgan şahsın çevrede bıçakla dehşet saçmasını engelleyen polis memurları, şahsı gözaltına aldı. Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yakalanan şahsın ‘uyuşturucu kullanmak’ ve ‘kumar oynanmasına yer temin etmek’ suçlarında kaydının olduğu, cezaevinden kısa süre önce denetimli serbestlik kapsamında çıktığı anlaşıldı.

Bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar kamerada

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