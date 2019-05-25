Bıçaklı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

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Başkent’te istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Ankara’nın Sincan İlçesinde yoğun yağış sonucu bir alt geçidi su basarken bir binanın da istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, iki otomobilde de maddi hasar meydana getirdi.