Bıçaklı saldırıda oğlu ölen anneden ilginç yöntem

İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Jordan Taylor, Mart 2017’de 18 yaşındaki bir zanlıyla tartışmaya girmiş, ardından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

O günden sonra hayata tutunmak için birçok yol deneyen anne Emma Caley Taylor, çareyi oğlunun gerçek boyutlarda bir karton maketini yaptırmakta buldu.

TÜM ETKİNLİKLERE MAKETİNİ GÖTÜRÜYOR

Güne başladığında oğluyla konuşur gibi kartonla konuşan Taylor, Jordan’ın hatırasını yaşatmak için bir de dernek kurdu. Ülkedeki bıçaklı saldırılara dikkat çekmek için çalışmalar yürüten vakıf yararına etkinlikler düzenleyen Taylor, gittiği her etkinliğe Jordan’ın maketini de götürüyor.

ONUNLA DERTLEŞİYOR

Tatile gittiğinde ya da bir düğüne katıldığında da maketi yanından ayırmayan Taylor, “Güne başladığımda ona merhaba diyorum. Hayatımda önemli bir şey olduğunda, onunla konuşup anlatıyorum.” diyor.

İNGİLTERE BUNU KONUŞUYOR

Taylor’ın başından geçenler İngiliz basınında geniş yer bulurken, sosyal medyada da hızla yayıldı.