taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.749
Euro
6.336
Altın
1466.44
Borsa
106903.68
Gram Altın
271.107
Bitcoin
44544.88

Bıçaklı saldırıda oğlu ölen anneden ilginç yöntem

İngiltere'de oğlu bıçaklı saldırıya kurban giden bir anne, hatırasını yaşatmak için alışılmadık bir yöntem seçti. Oğlunun gerçek boyutlarda karton maketini yaptıran anne, onu yanından ayırmıyor.

Haber Merkezi | 30.11.2019 - 13:35..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Jordan Taylor, Mart 2017’de 18 yaşındaki bir zanlıyla tartışmaya girmiş, ardından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

O günden sonra hayata tutunmak için birçok yol deneyen anne Emma Caley Taylor, çareyi oğlunun gerçek boyutlarda bir karton maketini yaptırmakta buldu.

Bıçaklı saldırıda oğlu ölen anneden ilginç yöntem

TÜM ETKİNLİKLERE MAKETİNİ GÖTÜRÜYOR

Güne başladığında oğluyla konuşur gibi kartonla konuşan Taylor, Jordan’ın hatırasını yaşatmak için bir de dernek kurdu. Ülkedeki bıçaklı saldırılara dikkat çekmek için çalışmalar yürüten vakıf yararına etkinlikler düzenleyen Taylor, gittiği her etkinliğe Jordan’ın maketini de götürüyor.

Bıçaklı saldırıda oğlu ölen anneden ilginç yöntem

ONUNLA DERTLEŞİYOR

Tatile gittiğinde ya da bir düğüne katıldığında da maketi yanından ayırmayan Taylor, “Güne başladığımda ona merhaba diyorum. Hayatımda önemli bir şey olduğunda, onunla konuşup anlatıyorum.” diyor.

Bıçaklı saldırıda oğlu ölen anneden ilginç yöntem

İNGİLTERE BUNU KONUŞUYOR

Taylor’ın başından geçenler İngiliz basınında geniş yer bulurken, sosyal medyada da hızla yayıldı.

Bıçaklı saldırıda oğlu ölen anneden ilginç yöntem

Bıçaklı saldırıda oğlu ölen anneden ilginç yöntem

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Turhan, garanti ödemelerinin ayrıntılarını açıkladı

Bakan Turhan, garanti ödemelerinin ayrıntılarını açıkladı

303
Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Hakkımı helal etmiyorum

148
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil

Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil

139
Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

175
Yerköprü Şelalesi piknik alanına dönüştürüldü

Yerköprü Şelalesi piknik alanına dönüştürüldü

182
Mavi, başörtülü eleman konusunu reklamlarla kapattı

Mavi, başörtülü eleman konusunu reklamlarla kapattı

177
CNN Türk, termik santral haberini savundu

CNN Türk, termik santral haberini savundu

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir