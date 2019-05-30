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Bici bici satıcısı benzin döküp kendini yakmaya çalıştı

Seyhan Baraj Gölü kıyısına izinsiz olarak kafe kurmak isteyenlerle zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşadı. Bici bici satıcılarından birisinin üzerine benzin döküp kendini yakmakla tehdit etti.

İHA | 30.05.2019 - 18:25..
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Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nde Amerikan Adası olarak da bilinen Menderes Adası Piknik Alanı’nda satıcılar ile zabıta arasında kavga meydana geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yapılacak çevre düzenlemesi kapsamında polis desteğiyle bici bici tezgahlarını yıkmak için iş makineleriyle adaya geldi. Bici bici satıcıları adanın girişindeki yolu, masa ve sandalyelerle kapattı. Zabıta görevlileri adaya girmek isteyince bici bici satıcılarıyla aralarında gerginlik yaşandı.

BİRİ KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI DİĞERİ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Göl kıyısına demir profil ve tahtalarla mekanın zeminini oluşturan kişiler zabıta ve polis ekiplerine karşı koyunca tartışma, arbedeye dönüştü. Bici bici satıcılarından iki kişi ellerindeki benzini üzerlerine dökerek, kendisini yakacağını söyledi. Satıcılardan bazıları ise taşlarla zabıta ekiplerine saldırdı. Bir kişi ise boğazına bıçak dayadı. Polis, zabıtaya saldıran kişilere biber gazıyla müdahale etti.
Olay, alanı boşaltmaları için satıcılara zaman verilmesi üzerine son buldu.

Bici bici satıcısı benzin döküp kendini yakmaya çalıştı

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