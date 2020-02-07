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Bidonlarınızı altın dolduracağım deyip dolandırdı

Mardin’de “Boş bidonları altınla dolduracağım” diyerek vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı.

İHA | 07.02.2020 - 20:03..
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Mardin'de H.Ç. isimli şahıs, büyü ile boş bidonları altınlarla dolduracağını vaat ederek kendisine inanların vatandaşların parasını alıp kayıplara karıştı.

Konunun ortaya çıkması üzerine harekete geçen Mardin Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla zanlı H.Ç.’yi gözaltına aldı.

MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRDI

Farklı illerdeki vatandaşları da milyonlarca lire dolandırdığı öğrenilen H.Ç., emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Bidonlarınızı altın dolduracağım deyip dolandırdı

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