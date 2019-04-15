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Bierhoff: Mesut Özil'e pek çok hata yapıldı

Dünya Kupası'nda Almanya'nın kötü performansını Mesut Özil'e yükleyen Bierhoff, "Mesut'un milli takımı bırakma sürecinde pek çok hata yapıldı. Hatalı davrananlara ben de dahilim." dedi.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 18:06..
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Bierhoff: Mesut Özil'e pek çok hata yapıldı

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda beklenmedik bir sonuç alarak elenen Almanya’da fatura Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’e kesmişti.

Bu nefretin arkasında Özil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmelerinin ve çektirdiği fotoğrafların etkisi var.

Irkçı saldırılardan sonra milli takımı bırakan Özil'in hakkında Oliver Bierhoff'dan bir açıklama geldi.

"PEK ÇOK HATA YAPILDI"

Alman Milli Takımı'nın menajerliğini yürüten 50 yaşındaki Bierhoff, 2018 Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamalarının tersinde konuşarak, "Mesut'un milli takımı bırakma sürecinde pek çok hata yapıldı. Hatalı davrananlara ben de dahilim. En nihayetinde ortaya hiç de güzel bir fotoğraf çıkmadı. Bundan ötürü çok üzgünüm." dedi.

"MESUT BAŞARILI OLMADI"

Bierhoff, Mesut'a en ağır hakaretlerin yapıldığı dönemde ise "Bugüne dek hiçbir milli futbolcumuza bir şeyi dikte etmedik ancak bazı konularda onları ikna etmeye çalıştık. Ne var ki bu yöntem, Mesut'ta başarılı olmadı. Onu Dünya Kupası kadrosuna almamalıydık." demişti.

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