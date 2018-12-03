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Bilal Erdoğan: Eğitim için yeni bir format aramalıyız

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Neden acaba bize öz, uygun, has bir şeyin kovalayıcısı olmuyoruz? Formatı aramalıyız. Bu felsefe de bizim köklerimizden gelmeli" dedi.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 12:24..
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Bilal Erdoğan: Eğitim için yeni bir format aramalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve velilerinin iş birliği, Üsküdar Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen "Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu"nun açılış panelinde, Modern Okul ve Gelecekteki Türkiye'nin Eğitimi başlıklı konuşma yaptı.

"FORMATI ARAMAK ZORUNDAYIZ"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bizim eğitim sistemimiz acaba Singapur, Kore, Japonya, Almanya, Amerika'daki gibi mi olsun?' Bunların kültürleriyle, geçmişleriyle, tarihleriyle benimki tamamen farklı. Bir kere benim dinim, tarihim farklı. Neden acaba 'Onu mu yapsam?'ın peşindeyiz. Neden acaba bize öz, uygun, has bir şeyin kovalayıcısı olmuyoruz? Ben diyorum ki bu formatı aramalıyız. Bu felsefe de bizim köklerimizden gelen bir felsefe olmak zorunda" dedi.

Bilal Erdoğan: Eğitim için yeni bir format aramalıyız

MODERN EĞİTİM

Bilal Erdoğan, "Yani şu anda modern eğitim dediğimiz şey aslında modernitenin, endüstriyel devrimin ve kapitalist paradigma etrafında şekillenmiş bir sosyal anlayışın yansıması ve uzantısı." diyerek, Türkiye'de modern okul denildiğinde hep şekil konuşulduğunu, bunun da kapitalist paradigmanın ürettiği bir durum olarak ortaya çıktığını kaydetti.

"KAPİTALİST PARADİGMANIN ÜRETTİĞİ OKULA MAHKUM OLMUŞUZ"

Bilal Erdoğan, "Okulda maksat nedir, bu konuşuluyor mu? Burada eğitim veren ile alan arasında ilişkiler nasıl oluşturulacak? Bu okul nasıl bir insan anlayışına göre şekillendirilmiş olacak? Bunlar Türkiye'de modern okul dediğimiz zaman kimsenin radarına girmeyen konular. Peki, bu zihniyeti nasıl kurgulayacağız? Sanıyorum bizim en büyük zorluğumuz burada. Bir hengamenin içine sıkışıp kalarak eğitimi konuşmak durumunda kalıyoruz. Aynen o kapitalist paradigmanın ürettiği okula teslim olmuşuz" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan: Eğitim için yeni bir format aramalıyız


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