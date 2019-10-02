taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.755
Euro
6.279
Altın
1482.44
Borsa
104342.39
Gram Altın
273.704
Bitcoin
47557.19

Bilal Erdoğan, nihavent makamından şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Adem Metan'ın programında sözleri Mustafa Nafiz Irmak'a ait olan nihavent makamında şarkı seslendirdi.

Haber Merkezi | 02.10.2019 - 11:15..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Bilal Erdoğan, nihavent makamından şarkı söyledi

Daha önce İtalyanca söylediği şarkı ile dikkatleri üzerine çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan şimdide Türk Sanat Müziği eserlerinden birini seslendirdi.

KOKLASAM SAÇLARINI TA FECRE KADAR

Best FM'de Adem Metan'ın konuğu olan Erdoğan; sözleri Mustafa Nafiz Irmak'a bestesi Artaki Candan'a ait olan nihavent makamında aksak usül Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar (Doyamam ömrüme ben) eserini seslendirdi.

Bilal Erdoğan İtalyanca şarkı söyledi ARŞİV

Bilal Erdoğan, nihavent makamından şarkı söyledi

Bilal Erdoğan'dan canlı yayında nihavent makamında şarkı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin ve Ruhani'den otobüste selfie

Putin ve Ruhani'den otobüste selfie

60
Trump: Bana ve halka darbe yapılıyor

Trump: Bana ve halka darbe yapılıyor

155
Thomas Tuchel: Galatasaray bizi zorladı

Thomas Tuchel: Galatasaray bizi zorladı

79
Galatasaray'ın grubunda son durumu

Galatasaray'ın grubunda son durumu

81
Fatih Terim: Bugün kaybettik ama yarınları kazandık

Fatih Terim: Bugün kaybettik ama yarınları kazandık

180
Elektronik sigaraya yasak geliyor

Elektronik sigaraya yasak geliyor

207
Bayern Münih deplasmanda Tottenham'a 7 gol attı

Bayern Münih deplasmanda Tottenham'a 7 gol attı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir