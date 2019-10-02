Bilal Erdoğan, nihavent makamından şarkı söyledi

Daha önce İtalyanca söylediği şarkı ile dikkatleri üzerine çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan şimdide Türk Sanat Müziği eserlerinden birini seslendirdi.

KOKLASAM SAÇLARINI TA FECRE KADAR

Best FM'de Adem Metan'ın konuğu olan Erdoğan; sözleri Mustafa Nafiz Irmak'a bestesi Artaki Candan'a ait olan nihavent makamında aksak usül Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar (Doyamam ömrüme ben) eserini seslendirdi.

Bilal Erdoğan İtalyanca şarkı söyledi ARŞİV

Bilal Erdoğan'dan canlı yayında nihavent makamında şarkı VİDEO