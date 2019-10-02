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Bilecik Valisi'ne yaya etkinliğinde araba çarpıyordu

Bilecik'te düzenlenen Yaya Geçidi Nöbeti etkinliğinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kaza tehlikesi atlattı.

İHA | 02.10.2019 - 17:57..
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Türkiye genelinde yaya öncelikli trafiğin oluşturulması için harekete geçildi.

Bu kapsamda yaya geçitlerinde etkinlikler düzenlendi, sürücüler bilgilendirildi.

Bilecik'teki yaya geçidi etkinliğinde ise ufak bir kaza atlatıldı.

VALİYE BİLE YOL VERMEDİ

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, karşıdan karşıya geçerken sürücünün durmadığını görünce kısa süreli bir panik yaşadı.

YOL VER UYARISI

Vali Şentürk, sürücüyle kısa bir süre sohbet ederek yayalara her zaman yol verilmesi gerektiğini anlattı.

Bilecik Valisi'ne yaya etkinliğinde araba çarpıyordu VİDEO

Bilecik Valisi'ne yaya etkinliğinde araba çarpıyordu

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