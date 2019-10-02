Bilecik Valisi'ne yaya etkinliğinde araba çarpıyordu

Paris'te 22 bin polis, Sarı Yelekliler'in eylemleri sırasında çok yıprandıkları söyleyerek "Öfke Yürüyüşü" adı altında sokaklara indi.

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Motorine 14 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında, gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirime gidilecek. Bu indirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak.