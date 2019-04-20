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Bilecik ve Pazaryeri'nde kar yağışı

Bilecik ve Pazaryeri ilçesinde yaşayanlar güne karla uyandı.

İHA | 20.04.2019 - 17:31..
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar yağışı Bilecik merkez ve Pazaryeri ilçelerinde etkili oldu.

Bilecik ve Pazaryeri'nde kar yağışı

KAR YAĞIŞI İLE GÜNE BAŞLANDI

Bilecik ve bir çok ilçesi bugün kar yağışı ile güne başlarken, sabahın ilk saatlerinde Bozüyük ilçesinde yağan kar, öğleden sonra Bilecik kent merkezi ve Pazaryeri ilçesinde de etkisi gösterdi.

Bilecik ve Pazaryeri'nde kar yağışı VİDEO

Bilecik ve Pazaryeri'nde kar yağışı

GÜNEŞ KARLARI ERİTTİ

Yağan kar çatıları beyaz örtü ile kaplarken, yağışın durmasının ardından açan güneş ise karları eritti. Vatandaşlar ise kar yağışını görünce şaşkınlık yaşarken, kar yağışının keyfini çıkardılar.

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