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Bilecik ve Siirt'te bazı köyler karantinada

Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy’de ve Siirt'in Şirvan ilçesindeki bazı köy ve mezralar, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

İHA |
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Bilecik ve Siirt'te bazı köyler karantinada

Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy’de bir aileden 2 kişinin Korona virüs Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından köy 14 günlüğüne karantinaya alınması kararı çıktı.

Konu hakkında Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez Aşağıköy Köyünde Korona virüs Covid-19 ortaya çıkması ve Korona virüs Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 05 Nisan 2020 tarihi saat 24:00‘den itibaren 19 Nisan 2020 tarihi dahil saat 24:00‘a kadar giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23 ve 26’ncı maddeleri gereği karar alınmıştır. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalığın yayılmasının ilimizde de önlenebilmesi, alınan kararlara tam anlamıyla uyulması, yakın temastan şiddetle kaçınılması, mecbur olmadıkça evden çıkılmaması mümkün olacağının bilinmesi, aziz vatandaşlarımızın bilinçli, sabırlı ve de etkin desteğiyle mümkün olacaktır. Hep beraber kazanacağız” denildi.

Bilecik’te 2 kişide Korona virüs Covid-19 vakasının göründüğü köye karantina kararı -1

SİİRT

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulunun, ilçeye bağlı Kesmetaş köyünde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması ve İstanbul ile diğer illerden gelişlerle bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması sonucu yeni kararlar aldığı bildirildi.

İlçeye bağlı Taşyaka ve Kayahisar köylerinin yanı sıra Kayalı mezrası ile Kesmetaş köyüne bağlı Bindal ve Ankebir mezralarının 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen köy ve mezralarımız, 5-19 Nisan 2020 tarihleri arasında 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Kovid-19 salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla yukarıda adı geçen köy ve mezralarda insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, köydeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca oy birliğiyle karar verilmiştir."

Açıklamada, köy ve mezralarda sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığı aktarıldı.

İlçeye bağlı Akgeçit köyünde de 2-16 Nisan tarihlerinde 14 günlük karantina uygulamasına geçilmişti.

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