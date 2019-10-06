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Bilecikli ikizlerin motosiklet tutkusu

Üniversite öğrenimine devam eden iki kız kardeş, motosiklet kulübünün etkinliklerini kaçırmıyor.

AA | 06.10.2019 - 14:07..
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Bilecik'te üniversite öğrenimine devam eden iki kız kardeş, üyesi oldukları motosiklet kulübünün etkinliklerine katılıyor.

Bilecikli ikizlerin motosiklet tutkusu

3 YILDIR MOTOSİKLET KULLANIYORLAR

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) eğitim öğretim gören 19 yaşındaki ikizler Büşra ve Kübra Özdil, 3 yıldır motosiklet kullanıyor. Konya'da doğup büyüyen Özdil kardeşler, bu kentte yaşayan ailelerinin yanına motosikletleriyle gidip geliyor.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde okuyan Büşra Özdil yaptığı açıklamada, kardeşiyle üniversitedeki motosiklet grubuna üye olduklarını söyledi.

Üniversiteli ikizlerin motosiklet tutkusu VİDEO

"BÜYÜDÜ AŞK"

Özdil, "İnternetten video izlerken karşımıza motosiklet görüntüleri çıktı. Dikkatimizi çekti inceledik, sonra diğerini, sonra diğerini derken böyle böyle büyüdü bu aşk. Motosiklet ortamını, sürüşünü, o özgürlüğü tatmak istedik." dedi.

İki yıllık Elektrik Bölümünde öğrenimini sürdüren Kübra Özdil de motosiklet konusunda babasından büyük destek gördüklerini anlatarak, "İlk motosiklet almayı ben istedim. Babam, 'Sen tek alamazsın ikizini de ikna et' dedi. Öylece başladık. Konya'dan motosikletle gidip geliyoruz. Konya'dan Antalya'ya, Alanya'ya, Ankara'ya ve Bursa'ya gittik. Öyle çok gezimiz oldu motosikletlerle." dedi.

Bilecikli ikizlerin motosiklet tutkusu

"GRUBUMUZA RENK KATTILAR"

BŞEÜ Motosiklet Grubu Başkanı Halil İbrahim Yolcu ise grubun 20 üyesinin bulunduğunu aktardı. Birçok organizasyona katıldığını dile getiren Yolcu, "Motosiklet sevgimizi kelimelerle anlatmak mümkün değil. En baştaki amacımız motosikletlerde daha düzgün binme kültürünü çoğaltmak. İkiz kız kardeşler bu konuda çok başarı. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Grubumuza renk kattılar." diye konuştu.

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