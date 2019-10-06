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Bilecik'te ağacı kesmeye kıyamayan esnaf

Bir esnaf bakkalını, kesmeye kıyamadığı ağacı kesmeyerek etrafına inşa etti.

AA | 06.10.2019 - 16:55..
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde bir esnaf örnek bir davranışa imza attı...

Harmanköy'de doğan ve ilkokulu bitirdikten sonra küçük yaşta esnaflığa adım atan Halis Bıçak, 4 yıl önce köy meydanında bakkal işletmeye karar verdi.

Bilecik'te ağacı kesmeye kıyamayan esnaf

Aynı zamanda köy kahvehanesini işleten Bıçak, meydanda kendisine tahsis edilen alanda bir ardıcın bulunması nedeniyle ağaca zarar vermemek amacıyla farklı bir yöntem uyguladı.

Bilecik'te ağacı kesmeye kıyamayan esnaf

ARDICIN ETRAFINDA TİCARETİNE DEVAM EDİYOR

Bakkalı ağacın çevresine inşa eden Bıçak, her gün üç kez özenle suladığı ve gözü gibi baktığı ardıcın etrafında ticaretine devam ediyor.

Köy bakkalı, çevre köylerden ve şehir dışından gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bilecik'te ağacı kesmeye kıyamayan esnaf

"MERAK EDİP GELEN ÇOK OLUYOR"

Çevresinde iyilikseverliğiyle bilinen Halis Bıçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokuldan sonra başladığı ticaret hayatında 50 yılı aştığını söyledi. Köyde bakkal bulunmaması nedeniyle 4 yıl önce bu işe giriştiğini anlatan Bıçak, ''50 yıllık bir ağaç. Bakkal yaparken ağaç yerinde dursun, zarar görmesin diye etrafını tuğlayla ördük. Gelenler şaşırıyor ve kesmediğime memnun oluyor. Merak edip gelen çok oluyor. Böyle daha güzel bir görüntü oluştu.'' diye konuştu.

Kesmeye kıyamadığı ağacın etrafına bakkalını inşa etti VİDEO

İstanbul'da 50 yıl yaşayıp köyüne dönen Fahri Yaprak ise ağacı daha önceden bildiğini belirterek, ''Onu kesmemek için bakkalı etrafına yaptılar. Ona kıyamadılar, o da bir canlı. Biz de gelip buradan alışverişimizi yapıyoruz. İlk başta farklı geliyordu. Şimdi ise çok alıştık. Bir canlıya verdiği değerden dolayı kendisini tebrik ediyorum.'' dedi.

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