Bilecik'te ahır yangınında 10 hayvan telef oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki köyde İsmail Çiftçi’ye ait ahır ve samanlıkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, itfaiye ekipleriyle birlikte köye giderek yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

10 HAYVAN TELEF OLDU

Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrasında söndürülen yangında, acı bilanço ortaya çıktı.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında 10 büyükbaş hayvan da telef olurken, yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.