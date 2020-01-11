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Bilecik'te aşırı kar yağışı sonucu ahır çöktü

Pazaryeri ilçesinde, küçükbaş hayvan beslenen ahırın çatısı çökerken, şans eseri hayvanlar zarar görmedi.

İHA | 11.01.2020 - 12:10..
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonucu içinde küçükbaş hayvan beslenen çadırdan yapılmış bir ahırın çatısı çöktü.

Çadırın göçtüğünü duyan çiftlik sahibi Rıdvan Demir’in tek tesellisi ise, küçükbaş hayvanları göçen ahırın altından sağ çıkmalarıydı.

''GEÇEN YIL FAZLA KAR YAĞMADIĞINDAN BÖYLE BİR SORUN YAŞAMADIK''

Ahırında 130 adet küçükbaş hayvanının olduğunu belirten çiftliğin sahibi Rıdvan Demir, “Ahırımızı geçen yıl çadır olarak yaptırdık ve geçen yıl fazla kar yağmadığından böyle bir sorun ile karşılaşmadık. Bu yıl ise kar yağışı çok olunca çadırdan yaptırdığımız ahırımız göçtü. Ahırımızın göçtüğüne üzüntümüz çok fakat bizleri teselli eden içinde 130 tane küçükbaş hayvanımız zarar görmemesi. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gerekli bildirimleri yaptık, Allah beterinden saklasın.dedi.

Bilecik'te aşırı kar yağışı sonucu ahır çöktü

İLÇE TARIM MÜDÜRÜ, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Olayın haberini alan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ise olayın yaşandığı çiftlikte çöken ahır ile ilgili incelemelerde bulundu.

Pazaryeri İlçe Tarım Müdürü İsmail Çağlar, yoğun kar nedeni ile ahırı çöken çiftçi Rıdvan Demir’e geçmiş olsun dileklerini iletirken konuyu AFAD ekiplerine iletileceği bilgisini verdi.

Bilecik'te aşırı kar yağışı sonucu ahır çöktü

Bilecik'te aşırı kar yağışı sonucu ahır çöktü

Bilecik'te aşırı kar yağışı sonucu ahır çöktü


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