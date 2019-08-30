Bilecik'te bir kişi arı sokması sonucu öldü

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde oturan 62 yaşındaki İbrahim Küçük, önceki akşam arkadaşlarıyla kahvede oturduktan sonra eve gitti.

KURTARILAMADI

Arılara karşı alerjisi olduğu öğrenilen Küçük’ü, evinin bahçesinde yüzünden arı soktu. Yanındaki arkadaşının aracıyla hastaneye götürülen Küçük, komaya girdi. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Küçük, hayatını kaybetti.

AKŞAM BİRLİKTE OTURMUŞLARDI

İbrahim Küçük’ün ilçede esnaf olan arkadaşı Arslan Altındiş, akşam birlikte oturdukları arkadaşının ölüm haberini alınca çok üzüldüğünü belirterek, “Akşam oturduk beraber çay içtik. Sabah ölüm haberini alınca çok üzüldük. Arılara karşı alerjisi vardı, arı sokmasından hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun.” dedi.