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Bilecik'te bir mahalle karantinada

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA |
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Bilecik'te bir mahalle karantinada

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

İÇKÖY MAHALLESİ KARANTİNAYA ALINDI

İlçeye bağlı İçköy Mahallesinde karantina kararı alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahallede birden fazla Kovid-19 pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Bozüyük ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 20 Nisan ile 4 Mayıs tarihi dahil giriş çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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