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Bilecik'te bir şahıs ailesinin evini yaktı

Ailesiyle birlikte yaşayan şahıs, babasını telefonla arayıp ‘evi yaktım, gidiyorum’ dedikten kısa süre sonra oturdukları dairede yangın çıktı.

DHA | 28.08.2019 - 00:50..
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Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi’nde 33 Evler sokaktaki 5 katlı bir apartmanın 3’ncü katında oturan Fatih B., ailesinin evde olmadığı sırada babasını cep telefondan arayıp "evi yaktım, gidiyorum" diyerek yatağını ateşe verip yangın çıkardı.

Şüpheli Fatih B., kaçarken dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Bilecik'te bir şahıs ailesinin evini yaktı

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Polisin ulaştığı Fatih B.’nin ailesi evde olmadıkları oğullarının arayıp "evi yaktım, gidiyorum" dedikten sonra telefonu kapattığını söyledi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Fatih B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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