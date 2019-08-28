Bilecik'te bir şahıs ailesinin evini yaktı

Kapınızın önüne bir kap su koyduğunuzda neler oluyor

1 Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi Macron dünyada, Batı'nın artık bir hükmünün kalmadığını iplerin bu saatten sonra Rusya ile Çin'in elinde olduğunu belirtti.

2 Kavşakta ters yöne giren sürücü yakayı ele verdi Kavşağa ters yönden giren hafif ticari aracın sürücüsü, bu sırada tesadüfen olay yerinde olan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'ya yakalandı.

3 Harvard'ı kazanan Filistinli öğrenci sınır dışı edildi ABD'de Harvard Üniversitesini kazanan 17 yaşındaki Filistin kökenli İsmail Ajjawi, ülkeye giriş yaparken vizesi iptal edilerek sınır dışı edildi.

4 Oruç Reis Akdeniz’e iniyor Oruç Reis, Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından bölgeye gönderilen 4. gemi oldu.

5 Arnavutköy'de kızının yanında vurulan kadın öldü Evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının yanında başından vurularak ağır yaralanan Tuğba Anlak(30) hastanede hayatını kaybetti

6 Kahramanmaraş'ta 500 bin liralık kaçak mal ele geçirildi Polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı bulundu.