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Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik Belediye Başkanı seçilen Semih Şahin, belediye binası önünde yazılı olan "Bilecik Belediye Sarayı" yazısını söktürüp yerine "T.C. Bilecik Belediyesi" yazısını astırdı.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 08:59..
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Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik belediyesi CHP'ye geçer geçmez ilk işleri  Belediye binasının üzerindeki “saray” ibaresini kaldırmak ve Osmanlı minyatür ve motiflerini duvarlardan kazımak oldu.

‘’SARAYDA YAŞAMAK İÇİN DEĞİL HALKIMIZA HİZMET İÇİN GELDİK’'

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye başkan yardımcıları ve basın mensuplarının olduğu programda, Bilecik Belediye binası önünde  yer alan “T.C. Bilecik Belediyesi” yazısının açılışını yaptı.

Yapılan düzenleme hakkında basın mensuplarına bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, “Bilecik Belediyesi, halkın belediyesidir. Saray haline getirilerek halktan kopuk bir belediye; halkına gerçek hizmet veremez, kendisine hizmet verir. Biz belediyeyi halka açıyoruz ve halkın belediyesi yapacağız. Bu bir simge olsa da bütün hizmetlerimizde bunu herkes görecek. Bilecik halkı kendi belediyesi olarak benimseyecek. Bilecik’i halkımızla birlikte daha güzel bir hale getireceğiz. Bunun bir simgesi olarak da belediyemizdeki saray ismini kaldırıp Türkiye Cumhuriyeti’nin belediyesi olarak değiştiriyoruz. Bu belediye, sadece ismiyle değil her şeyiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin, Bilecik’in belediyesi olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

OSMANLI FİGÜRLERİNİ KALDIRACAK

Belediye girişindeki Osmanlı dönemine ait figürleri kaldırıp yerine Atatürk ve Cumhuriyet temalı görsellerin koyacağı öğrenilen belirten Şahin’in, belediye girişinde geniş  çaplı yapılacak bir proje ile  bütünüyle bir farklılık yapmayı hedeflediği bildirildi.

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

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