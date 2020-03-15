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Bilecik’te çıkan yangın, benzinliğe sıçradı

Bilecik’te bir benzinlik yanındaki bahçede çıkan yangın benzinliğe sıçrarken, itfaiye ekipleri yangının yakıtların bulunduğu depolar bölümüne sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

İHA | 15.03.2020 - 23:48..
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Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde Kurtköy Kavşağı Demirköy girişinde bulunan Can-Cem Ö. kardeşlere ait bir benzin istasyonunun yanında bulunan bahçede henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Bilecik’te benzinlik yanında çıkan yangın benzinliğe sıçradı -1

YANGIN BENZİN İSTASYONUNA SIÇRADI

Yangın kısa südre benzinlik yanındaki restoran bölünene kısmına sıçradı. Alevler restoran ve yanında bulunan birkaç yeri etkisi altına alırken, yangına Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri belediyelerine bağlı çok sayıda itfaiye müdahale etti.

Bilecik’te çıkan yangın, benzinliğe sıçradı

Yangının benzinliğin depo kısmına sıçramaması için tüm ekipler seferber olurken, Bilecik-Bozüyük karayolu kontrollü bir şekilde veriliyor.

Bilecik’te çıkan yangın, benzinliğe sıçradı

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