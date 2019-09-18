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Bilecik'te damada gelenek adı altında zor anlar yaşatıldı

Takı merasiminde damada bulaşık önlüğü ve ağzına emzik takan arkadaşları, ardından evinin önünde menemen yaptırdı.

İHA | 18.09.2019 - 12:58..
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Bilecik'te Tülay Güner ile Ali Osman Çelikal çifti hafta sonu dünya evine girdi. Düğün günü takı merasiminde damadın arkadaşları ilk olarak damada bulaşık önlüğü taktı.

BEBEK BEZİ TAKTILAR, AĞZINA EMZİK SOKTULAR

Ardından damada sırasıyla bebek bezi ve ayva takılırken ağzına da emzik sokuldu. Geline de merdane veren damadın arkadaşları, şakalarına düğün gecesinde de devam etti.Bilecik'te damada gelenek adı altında zor anlar yaşatıldı

EVİNİN ÖNÜNDE TÜPTE MENEMEN YAPTIRDILAR

Evlerinin önünde damada yapmadıklarını bırakmayan arkadaşlar, ilk olarak gecenin bir vakti evin önünde küçük tüp yardımıyla damada menemen yaptırdı, daha sonra bir leğenin içinde kendi çoraplarını yıkadı. Son olarak arkadaşları ile evinin önünde çiftetelli oynayan damat daha sonra evine gidebildi.

Bilecik'te damada gelenek adı altında zor anlar yaşatıldı

"BİZDE ADET BÖYLE"

Damat Ali Osman Çelikal, Gülümbe köyünde adetlerinin böyle olduğunu anlatarak tüm arkadaşlarının aynı şekilde bu geleneklerden geçtiğini söyledi.Bilecik'te damada gelenek adı altında zor anlar yaşatıldı

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