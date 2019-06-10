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Bilecik'te eğitimli civcivler şaşırttı

Kümes hayvanı yetiştiriciliği yapan bir üretici, tek bir komutla binlerce civcivi 'hazır ol'a geçirdi.

İHA | 10.06.2019 - 12:00..
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü ile Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük Köyü arasında bir tesis kuran Tacettin Güven, uzun yıllardır kümes hayvanı yetiştiriyor.

CİVCİVLERİ ASKER GİBİ EĞİTİYOR

Tesisinde yaklaşık 100 bin civciv de bakan Güven, yumurtadan çıkar çıkmaz hayvanları adeta bir asker gibi eğitiyor. Zamanla sahibinin sesine ve komutlarına alışan civcivler, tek bir emirle sıraya giriyor. Civcivlerine önce 'gel' diye seslenen Güven'in bir süre sonra 'Kıt'a dur' demesi üzerine civcivler seslerini keserek adeta hazır ola geçiyor.

SOSYAL MEDYADAN YOĞUN İLGİ

Güven'in komutlarına tepki veren ve henüz 9 günlük olan civcivlerin sosyal medyadaki videoları kullanıcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Bilecik'te civcivleri asker gibi eğitmeye çalışan üretici ViDEO

Bilecik'te eğitimli civcivler şaşırttı

Bilecik'te eğitimli civcivler şaşırttı

Bilecik'te eğitimli civcivler şaşırttı

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