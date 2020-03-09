Bilecik'te iki pazarcı arasında yer kavgası

Bilecik'te her hafta Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazarın tuhafiye ayakkabıcı tezgahı kuran Ekrem Çetintaş ile giyim malzemesi satan Nuri Çakıcı arasında yer tartışması yaşandı.

SOPA VE DEMİRLERLE KAVGA ETTİLER

Yaşanan tartışma kavgaya dönünce pazarcılar birbirlerine sopa ve demirlerle vurmaya başladı.

İkili çeşitli yerlerinden yaralanırken, kavgayı diğer pazarcı esnafı ayırdı.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"2 ORADAN 2 BURADAN"

Olayı gören bir pazarcı esnafı, tezgahların açıldıktan sonra şahısların birbirlerine girdiğini belirterek, "Biz araya girdik, ayırdık. İki yaralı vardı. Kavga edenler 4 kişiydi. 2 oradan 2 buradan." dedi.

Öte yandan Nuri Çakıcı'nın tezgâh açtığı yeri 1 yıllığına kiraladığı, o yere de Ekrem Çetintaş daha önceden belediyeye haftalık kira bedeli ödeyerek tezgâh açtığı belirlendi.