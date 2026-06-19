Bilecik'te iş kazası: Elini miksere kaptırdı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra Köyü mevkisinde bulunan bir işletmede işçi Serkan T., seramik yapıştırıcı malzemeleri mikser makinesiyle karıştırdığı sırada makineye müdahale etmek istedi.

Bu esnada elini makineye kaptıran işçi, ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından iş yerinde bulunan diğer çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALANMA YAŞANDI

Kaza sonucu işçinin sağ elinde ciddi hasar oluştu. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, başparmağının kaybedildiği, işaret parmağının ikinci boğumdan itibaren koptuğu, üçüncü parmakta kesi meydana geldiği ve ikinci parmakta doku kaybı oluştuğu belirtildi.

Ayrıca avuç içinde kemiklere kadar uzanan ciddi doku hasarı oluştuğu öğrenildi. Yaralanmanın ciddiyeti nedeniyle işçinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi Bozüyük Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirdi. Buradaki müdahalenin ardından işçi, ileri tedavi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

İşçinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

İŞ GÜVENLİĞİ SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Olayın ardından yetkililer tarafından iş kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. İş yerindeki güvenlik önlemleri, makinenin kullanım koşulları ve kazanın oluş şekli detaylı şekilde inceleniyor.