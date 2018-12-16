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Bilecik'te kadına bıçaklı saldırı

Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda bir kadın bıçaklanarak ağır yaralandı.

İHA | 16.12.2018 - 03:13..
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Kasımpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi üzerinde U.S. isimli bayan, Ş.B. isimli şahıs tarafından vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklandı.

ZANLI YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheli Ş.B., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı çalışmalar sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARALI KADININ DURUMU KRİTİK

Diğer taraftan yaralı kadın Bozüyük Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike nedeniyle Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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