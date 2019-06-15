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Bilecik'te kamyonet köprüden uçtu

İlde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

İHA | 15.06.2019 - 19:44..
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Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Yeni Dodurga Köyü Yunak mevkiinde kaza oldu.

Dodurga beldesinden kereste alarak köylerine doğru dönüş yoluna çıkan Aziz Ç. idaresindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak köprüden aşağı uçtu.

Kaza da araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ramazan D. yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan D.’nin durumunun ağır olduğu belirtilirken her iki yaralının da Eskişehir’e sevk edileceği bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te kamyonet köprüden uçtu

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