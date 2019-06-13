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Bilecik'te kayıp genç 18 gün sonra bulundu

Evden Eskişehir'e gittiğini iddia ederek ayrılan Mert Keskin'in bulunduğunu duyan acılı anne, bebeğini düşürdü.

İHA | 13.06.2019 - 14:24..
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15 yaşındaki Mert Keskin, 18 gün önce evden “Eskişehir’e babamı ziyarete gideceğim.” diyerek ayrıldı.

O gün bugündür oğlundan haber alamayan 8 aylık hamile anne, çaresizce yardım bekliyordu. Güzel haberi 18 gün sonra alabildi.

"ESKİŞEHİR'E GİDİYORUM" DEDİ, 18 GÜN HABER ALINAMADI

Bilecik’te 18 gün önce kaybolan 15 yaşındaki genç, tam 18 gün sonra bulundu.
O günlerde çocuğunun eski eşini ziyaret için Eskişehir’e gittiğini söyleyen acılı anne, oğlunun bulunması için validen yardım istemişti. Cep telefonları da kapalı olan Mert’in babasına giden polis ekipleri, "Oğlumu ben de kaybettim." cevabını almışlardı. Polisin titiz çalışmaları sonucu babasının evinde bulunan genç, Eskişehir Sosyal Hizmetler Kampüsüne sevk edildi.

Bilecik'te kayıp genç 18 gün sonra bulundu

ACILI ANNE OĞLU BULUNUNCA ÇOCUĞUNU DÜŞÜRDÜ

Öte yandan Mert’in, 18 gündür babasının evinde olduğu öğrenilirken acılı anne Canan Çatal, "Oğlumu kaçırmakla suçlanan baba hakkında Bilecik Savcılığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. 18 gün boyunca oğlumu bulmak için uğraşan tüm ekiplere teşekkür etmek istiyorum. Yerel basın başta olmak üzere ulusal kanallara ve televizyonlarda oğlumu bulmak için beni çağırarak gayret gösteren herkese teşekkür ederim. Çok şükür oğlum emin ellerde." dedi.

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