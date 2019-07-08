Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Beşevler köyünde, Okan T. idaresindeki 67 ZZ 702 plakalı otomobil ile İdris B. yönetimindeki 11 SD 106 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

OTOMOBİL SAVRULDU

Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak aynı istikamete giden hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil elektrik trafosuna çarparak durabildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan sürücü Okan T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Onur Can G. ve Fadime S., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücü Okan T. ile Onur Can G., Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Fadime S. ise Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KÖY ELEKTRİKSİZ KALDI

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazanın etkisiyle trafonun devrilmesiyle Beşevler köyü bir süre elektriksiz kaldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.