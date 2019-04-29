Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil tren yoluna düştü

Dünyanın en iyi lüks otomobili için karar verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 sığınak tespit edilirken, patlayıcı madde ile silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Gaziantep'te otobanda durdurulan bir aracın içerisine gizlenmiş 7 kilogram esrar, narkotik dedektör köpeği tarafından bulundu.

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinde yer alan "Lig ve Avrupa kupaları maçlarında 25 maça çıktığı takdirde sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesinin kaldırıldığı öğrenildi.

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Trabzon'da öğretmenler öğrenciler için robot ligi kurdu

Trabzon'da görev yapan öğretmenler, öğrencileri yerli ve milli teknoloji üretimi için teşvik etmek adına robot ligi düzenleyip, yarışmalar yaptı.