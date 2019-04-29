Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil tren yoluna düştü

Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeki otomobilin sürücüsü Deniz Özcan (54), Soğuksu Mahallesi'nde aracının direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
OTOMOBİL TERS ŞEKİLDE DÜŞTÜ
Araç, ilk olarak karşı şeride geçerek Devlet Demiryolları'na ait tren yolu güvenlik tellerini devirerek, 7 metre yükseklikten tren yoluna ters şekilde düştü.
Kazada yaralanan sürücü Deniz Özcan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ
Ankara-İstanbul arasında sefer yapan ve Bilecik’e yaklaşan trenler bekletilirken, aracın çekici yardımıyla kaza yerinden çekilmesiyle ulaşım normale döndü.
Öte yandan trafik ve asayiş ekipleri, kaza yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.