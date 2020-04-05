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Bilecik'te maskesiz pazara gelenlere maske dağıtıldı

Bilecik'te her hafta pazar günü kurulan pazara maskesiz gelen vatandaşlar alınmadı. Bilecik Belediyesi maskesiz vatandaşlara maske dağıttı.

İHA |
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Bilecik'te maskesiz pazara gelenlere maske dağıtıldı

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Bilecik'te de denetimler artırıldı.

MASKESİZ GELENLER PAZARA ALINMADI

Bu kapsamda her hafta pazar günü kurulan pazarın etrafı demir barikatlarla kapattı. Pazara tek giriş çıkış verilirken, maskesiz gelen vatandaşlar pazara alanına alınmadı.

Bilecik'te maskesiz pazara gelenlere maske dağıtıldı

VATANDAŞLARA MASKE VE DEZENFEKTAN DAĞITILDI

Maskesiz evlerinden çıkan ve pazara gelen vatandaşlarının imdadına Bilecik Belediyesi yetişti. Pazar girişinde kurulan bir stantta Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, maskesi olmayan vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı. Öğleden sonra biten maskeler sonrası belediye dağıtımı keserken, polis ekipleri tekrar maskesi olmayan vatandaşları yine pazara almadı.

Bilecik'te maskesiz pazara gelenlere maske dağıtıldı

"VATANDAŞLARA YARDIM AMAÇLI DAĞITIYORUZ"

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, maskenin yetişmediğini, maske dağıtma işinin kendilerinin olmadığını bunun Vefa Sosyal Destek Grubunun görevi olduğunu söyleyerek, "Bizler vatandaşlara yardım amaçlı maske ve dezenfektan dağıtıyoruz. Şuan 20 bin maske siparişi verdik, onlar da geliyor. Onlar gelince vatandaşların mağduriyeti kalmayacak" dedi.

Bilecik'te maskesiz pazara gelenlere maske dağıtıldı

 

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