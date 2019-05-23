taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1124
Euro
6.8291
Altın
1283.84
Borsa
84439.03
Gram Altın
252.714

Bilecik'te motosiklet sürücüsü panikten kendini yere attı

Ana cadde üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, geriye doğru gelen kamyoneti görünce panikleyerek kendisini yere attı.

İHA | 23.05.2019 - 16:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bilecik’in Bozüyük ilçesi, İsmet İnönü Caddesi üzerinde elektrikli motosikletiyle seyir halinde olan Ali Ö.(32) isimli motosiklet sürücüsü, bir anda sol şeritten geriye manevra yaparak üstüne doğru gelen kamyoneti fark edince panikleyerek kendini yere attı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN PANİĞİ

Durumu fark eden vatandaşlarca uyarılan kamyonet sürücüsü, kamyonetini durdurup ileriye park ederken motosiklet sürücüsü büyük panik yaşadı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Panikleyen motosiklet sürücüsü kendini yere attı

Bilecik'te motosiklet sürücüsü panikten kendini yere attı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Turabi Çamkıran 750 bin dolarlık ödülün sahibi oldu

Turabi Çamkıran 750 bin dolarlık ödülün sahibi oldu

164
İVME Finansman Paketi açıkladı

İVME Finansman Paketi açıkladı

647
Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası onandı

Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası onandı

611
Bedellide yaş 20 oldu

Bedellide yaş 20 oldu

297
Anadolu Ajansı muhabirinin cansız bedeni bulundu

Anadolu Ajansı muhabirinin cansız bedeni bulundu

84
Ece Erken, Madonna'nın Eurovision'da yarıştığını sandı

Ece Erken, Madonna'nın Eurovision'da yarıştığını sandı

98
Nevin Yıldırım'ın avukatı müebbet kararını değerlendirdi

Nevin Yıldırım'ın avukatı müebbet kararını değerlendirdi

202
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir