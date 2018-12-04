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Bilecik'te otomobil devrildi: 1 yaralı

Bilecik'te seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 1 kişi yaralandı.

İHA | 04.12.2018 - 18:30..
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Bozüyük istikametine doğru giden otomobil, Akasya Altı mevkisine geldiğinde sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti.

Bilecik'te otomobil devrildi: 1 yaralı

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Araç kayarak yolun sağ tarafından bulunan istinat duvarı yanına devrildi. Kazada yaralanan araç sürücü E.S, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale sonrası Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik ekipleri Bilecik-Bozüyük karayolundaki ulaşımı bir süre kontrollü bir şekilde akışını sağladılar.

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