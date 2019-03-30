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Bilecik'te Saadet Partisi'nin tek kişilik mitingi

Katıldığı ittifak nedeniyle tabanından tepki gören Saadet Partisi'nin mitinglerine katılım dibe vurdu.

Haber Merkezi | 30.03.2019 - 14:09..
  1. Haberler
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Bilecik'te Saadet Partisi'nin tek kişilik mitingi

Türkiye, 31 Mart yerel seçimleri için geri sayıma geçti. Adaylar artık son hazırlıklarını yapıyor.

Pazar günü sandık başına gidecek millet, yerel yönetimlerde kararını verecek.

Seçim sürecinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak içerisine giren Saaadet Partisi, tabanından büyük tepki gördü.

Örgütün uzantısıyla kurulan ilişki nedeniyle bazı adaylar istifa ederken, mitinglere de bunun yansıması oldu.

1 KİŞİYE ANLATTI

Öyle ki; Bilecik'te Saadet Partisi'nin Yenipazar belediye başkan adayı Nureddin Şirin'in düzenlediği son mitinge sadece 1 kişi katıldı.

Belediye başkan adayının mitingini 1 kişi dinledi VİDEO

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