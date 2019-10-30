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Bilecik'te safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

94 yaşındaki Nadide Erişken'in, girdiği ameliyat sonrasında safra kesesinden 200 taş çıkarıldı.

İHA | 30.10.2019 - 15:51..
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Bilecik'te yaşayan 94 yaşındaki Nadide Erişken, akut kolesistit hastası... Rahatsızlanan Erişken, hastaneye gitti. Yapılan tahlil ve ultrason filminin ardından safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

AMELİYATA ALINDI

Yapılan tetkiklerin ardından Erişken, Bilecik Devlet Hastanesi Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Süleyman Deniz Kahraman tarafından ameliyata alındı.

Bilecik'te safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

200 TAŞ ÇIKARILDI

Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sırasında yaşlı kadının safra kesesinden, tam tamına 200 adet taş çıkarıldı.

2 GÜN SONRA TABURCU EDİLDİ

Laparoskopik kolesistektomi (safra kesesinin kapalı olarak çıkarılması) ameliyatı yapılan yaşlı kadın eski sağlığına dönerken, 2 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Bilecik'te safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

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