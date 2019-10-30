Bilecik'te safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

Bilecik'te yaşayan 94 yaşındaki Nadide Erişken, akut kolesistit hastası... Rahatsızlanan Erişken, hastaneye gitti. Yapılan tahlil ve ultrason filminin ardından safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.
AMELİYATA ALINDI
Yapılan tetkiklerin ardından Erişken, Bilecik Devlet Hastanesi Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Süleyman Deniz Kahraman tarafından ameliyata alındı.
200 TAŞ ÇIKARILDI
Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sırasında yaşlı kadının safra kesesinden, tam tamına 200 adet taş çıkarıldı.
2 GÜN SONRA TABURCU EDİLDİ
Laparoskopik kolesistektomi (safra kesesinin kapalı olarak çıkarılması) ameliyatı yapılan yaşlı kadın eski sağlığına dönerken, 2 gün sonra hastaneden taburcu edildi.