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Bilecik'te sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Pazaryeri ilçesinde benzinle soba tutuşturmaya çalışılan bir evde çıkan yangında ev sahibi yaralandı.

İHA | 22.06.2019 - 11:08..
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Bilecik’in Büyükelmalı Köyünde yalnız yaşayan Faik Memiş, tek katlı evinde bulunan sobayı benzin dökerek tutuşturmak istedi.

Bu esnada alevlerin bir anda parlaması ve benzin bidonunun da tutuşması üzerine evde yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine köy sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

BÜYÜK MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürülürken Memiş'in tek katlı müstakil evinde de büyük maddi hasar meydana geldi.Bilecik'te sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

EV SAHİBİ YARALANDI

Olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken 112 Acil Servis ekipleri de yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ev sahibi Faik Memiş'e müdahale etti.

Ev sahibi Memiş ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik'te sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Bilecik'te sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Bilecik'te sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı

Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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