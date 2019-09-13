Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

15 Temmuz gazisi evinin balkonunda kendi uçağını yapıyor

1 HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP; milleti, savaşla çatışmayla tehdit etmeye başladı. Leyla Güven'in küstah sözlerine tepki çığ gibi.

2 Sanayi üretimi yıllık yüzde 1.2 düştü, aylık 4,3 yükseldi TÜİK tarafından temmuz ayı sanayi üretim verileri açıklandı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı, bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı.

3 Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa kararı aldı AK Parti'nin ihracını istediği Ahmet Davutoğlu, istifasını açıklamak üzere kameralar karşısına geçiyor.

4 Tuzak kurarak eşini öldüren cani hakim karşısına çıktı Bursa'da adına kargo geldiği yalanıyla tuzağa düşürdüğü eşini kurşunlayarak öldüren kocanın, yargılanmasına devam edildi.

5 Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu MR sonuçlarına bakmasına rağmen Abdülkadir Ömür'deki menisküs yırtığını göremeyen kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, genç futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalmasına neden oldu.

6 15 Temmuz gazisi evinin balkonunda kendi uçağını yapıyor 3 yıldır devam eden projesi için şimdiye kadar 20 bin lira harcadığını söyleyen gazi Alper Sarısan, destek beklediğini söyledi.