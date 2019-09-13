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Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Panelvan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

AA | 13.09.2019 - 09:00..
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Necati Atalan yönetimindeki 20 AG 193 plakalı panelvan minibüs, Bilecik-Eskişehir karayolunun otogar kavşağında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada Atalan'ın eşi Safiye Atalan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Panelvan minübüste bulunan aynı aileden Mustafa, Zeynep Serra (çocuk), Büşra, Refakat, Gülhan, Burak ve Osman Atalan yaralandı. Bilecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Büşra ve Refakat ilk müdahalenin ardından, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Atalan yönetimindeki aracın Zonguldak'tan Denizli'ye gittiği öğrenildi.

Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

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