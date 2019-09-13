Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Necati Atalan yönetimindeki 20 AG 193 plakalı panelvan minibüs, Bilecik-Eskişehir karayolunun otogar kavşağında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada Atalan'ın eşi Safiye Atalan, olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Panelvan minübüste bulunan aynı aileden Mustafa, Zeynep Serra (çocuk), Büşra, Refakat, Gülhan, Burak ve Osman Atalan yaralandı. Bilecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Büşra ve Refakat ilk müdahalenin ardından, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Atalan yönetimindeki aracın Zonguldak'tan Denizli'ye gittiği öğrenildi.