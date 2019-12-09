Bilecik'te traktör 20 metrelik şarampole uçtu: 2 yaralı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar köyü yakınlarında seyir halindeki traktör sürücüsü Necmettin Avcı(68), Çağlayan mevkiine geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç, yolun sağ tarafında bulunan şarampole yuvarlandı.

20 METRE YUVARLANDI

Yaklaşık 20 metre yuvarlanan aracın traktör bölümü ayrı, römork bölümü ise ayrı yerlere savruldu.

Kazada araç sürücüsü Necmettin Avcı ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Azime Avcı (66) yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan sürücü Bilecik Devlet Hastanesi'ne, Azime Avcı ise Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.