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Bilecik'te traktör 20 metrelik şarampole uçtu: 2 yaralı

Sürücüsü Necmettin Avcı'nın kontrolünü sağlayamadığı traktör, 20 metrelik şarampole devrildi.

İHA | 09.12.2019 - 11:36..
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar köyü yakınlarında seyir halindeki traktör sürücüsü Necmettin Avcı(68), Çağlayan mevkiine geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç, yolun sağ tarafında bulunan şarampole yuvarlandı.

Bilecik'te traktör 20 metrelik şarampole uçtu: 2 yaralı

20 METRE YUVARLANDI

Yaklaşık 20 metre yuvarlanan aracın traktör bölümü ayrı, römork bölümü ise ayrı yerlere savruldu.

Kazada araç sürücüsü Necmettin Avcı ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Azime Avcı (66) yaralandı.

Bilecik'te traktör 20 metrelik şarampole uçtu: 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan sürücü Bilecik Devlet Hastanesi'ne, Azime Avcı ise Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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