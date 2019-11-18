Bilecik'te uygulama yapan jandarmalara araç çarptı

Bozüyük-Bilecik kara yolunda Bilecik girişindeki jandarma bölgesinde, trafik uygulaması gerçekleştirmek amacıyla Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya (25) ile Jandarma Uzman Çavuş Selim Kayın, Başbuğ mevkisine geldi.

DUBA KONULDUĞU SIRADA ARAÇ ÇARPTI

Uygulama için yol üzerine Uzman Çavuş Mert Kaya ve Selim Kayın tarafından yol üzerine duba konulduğu esnada, Yaşar G., idaresindeki otomobil ile yolun karanlık olmasından dolayı iki askeri görmeyerek çarptı. Meydana gelen kazada, Uzman Çavuş Mert Kaya ağır yaralanırken, Uzman Çavuş Selim Kayın ise hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı askerler Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Kazada ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Gümüşhane doğumlu Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya, yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek şehit oldu. Uzman Çavuş Selim Kayın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

1 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Sürücü Yaşar G. ise, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza sonrası Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu olay yerine gitti. Öte yandan şehit olan Uzman Çavuş Mert Kaya'nın bir ay önce nişanlandığı öğrenildi.