Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Bilecik'in Bozöyük ilçesinde, narkotik ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4.20 gram kubar esrar, 0.21 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.





4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve ateşli silah ve bıçaklar kanununa muhalefet etmek suçundan yasal işlem yapıldı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.