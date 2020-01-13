taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8689
Euro
6.5351
Altın
1552.7
Borsa
120249.03
Gram Altın
292.983
Bitcoin
47621.27

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

İHA | 13.01.2020 - 17:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bilecik'in Bozöyük ilçesinde, narkotik ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4.20 gram kubar esrar, 0.21 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama


4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve ateşli silah ve bıçaklar kanununa muhalefet etmek suçundan yasal işlem yapıldı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Albayrak: Ülke risk puanı 2018'den bu yana en düşük seviyede
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülke risk puanının en düşük seviyeye düştüğünü söyledi.
Yüzüne demir saplandı, hayata tutundu
Alanya'da geçirdiği trafik kazasında yüzüne demir saplanan, ameliyatına itfaiye ekiplerinin girdiği genç, 13 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.
Hasta yakını süsü verip, hasta yakınlarını soydu
Elazığ'da hasta yakınlarını soyan şüpheli, yakalanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tel Abyad'da asayiş yerel polislerde
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad’da, Türkiye’de eğitilen 420 Suriyeli polis, göreve başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

735
Süleyman Soylu'nun burnu kanadı

Süleyman Soylu'nun burnu kanadı

650
Merih Demiral'ın çapraz bağları koptu

Merih Demiral'ın çapraz bağları koptu

106
Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

205
Irak S-400 almak için harekete geçti

Irak S-400 almak için harekete geçti

73
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu ve Babacan talimatı

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu ve Babacan talimatı

394
Lüks ve ultra lüks otomobillerin satışı düştü

Lüks ve ultra lüks otomobillerin satışı düştü

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir