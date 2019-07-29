Bilecik'te üzerine cam parçası düşen kadın yaralandı

Bilecik'te yolda yürüyen bir kadın, apartmanın cam kaplamasının düşmesi sonucu yaralandı.

KANLAR İÇİDE YERE DÜŞTÜ

2 kızı ve bir torunu ile birlikte yürüyen Aynur Göksu'nun (54) üzerine, 5 katlı bir binanın 2'nci katındaki cam kaplama düştü.

Kanlar içinde yere düşen kadına çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaparken, yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldı.

DÜŞEN CAM KIRILMADI

Yere düşen 1 metre boyundaki cam kaplama kırılmazken, kadının yanındakiler şans eseri olayı yara almadan atlattı.

ESNAF ÖNLEM ALINMASINI İSTİYOR

Binanın alt katında ve yanında bulunan esnaflar diğer cam kaplamaların da düşmesinden korkarken, bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istedi.