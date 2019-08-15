Bilecik'te yolda yürürken üzerine cam düşen kadın öldü

Bilecik'te İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde 29 Temmuz'da iki kızı ve torunu ile yürüyen Aynur Göksu'nun üzerine, 5 katlı bir binanın ikinci katında bulunan pencerenin cam kaplaması düşmüştü. Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir'e sevk edilmişti.
16 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Yakınları tarafından Gölpazarı ilçesindeki evine getirilen kadın, dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olaydan 16 gün sonra yaşamını yitiren Göksu'nun cenazesi, Mihalgazi Camisi'nde kılınan cenaze namazını müteakip ilçe mezarlığında toprağa verildi.