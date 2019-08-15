1 Bilecik'te yolda yürürken üzerine cam düşen kadın öldü Üzerine bir binadan cam düşmesi sonucu yaralanan kadın, olaydan 16 gün sonra yaşamını yitirdi

2 Gözde bölümlerde kontenjan açığı İlk tercihinde herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler için şans devam ediyor. Mühendislik gibi gözde bölümlerde kontenjan açığı bulunuyor.

3 Toz almanın püf noktaları Bu akıllıca ipuçları ile temizlik süresini kısaltırken, aynı zamanda harika bir temizlik yapabilirsiniz.

4 Sosyal medyadaki tartışma kavgaya dönüştü: 1 yaralı İzmir'in Torbalı ilçesinde K.Y. ile H.Ç. önce sosyal medyadan tartıştı, ardından da kavga etti. Daha sonra buluşan ikiliden K.Y., cebindeki bıçağı çıkartıp H.Ç. isimli kişinin göğsüne sapladı.

5 İstanbul'da uyurgezer genç ölümden döndü Şişli'de 16 yaşındaki uyurgezer bir genç, apartmanın dördüncü katından sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü.

6 Çinli askerlerden Hong Kong'a mesaj niteliğinde tatbikat Shenzhen kentinde gerçekleştirilen askeri tatbikat, Hong Kong’a karşı gövde gösterisi olarak yorumlandı.