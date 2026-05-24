Bilgi Üniversitesi tekrar açılacak mı? Karar Resmi Gazete'de...

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla faaliyet izni iptal edilen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sular durulmadı.

Karar sonrası Bilgi Üniversitesi hakkındaki tartışmalar sürüyor.

Kapatılma kararının ardından öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından takip ederken, sosyal medyada “üniversite yeniden açılıyor” ve “kapatma kararı iptal edildi” yönündeki paylaşımlar dikkat çekmeye başladı.

Resmi makamlardan konuya ilişkin yeni açıklamalar beklenirken, Resmi Gazete yayımlandı.

Peki; Bilgi Üniversitesi tekrar açılacak mı? Kapatma kararı iptal mi? İşte detaylar...

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TEKRAR AÇILACAK MI

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne atanan kayyum heyetinin hazırladığı raporun YÖK’e sunuldu.

Kararın iptal edileceğine ilişkin açıklama ise 25.06.2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bilgi Üniversitesi için verilen yeni karar, "Kurucu Vakfına Kayyım Atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin Faaliyet İzninin Kaldırılmasına Dair 21/5/2026 Tarihli ve 11384 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11387)" olarak açıklandı.