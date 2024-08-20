"0" rakamının klavyedeki sayıların sonunda olmasının nedeni bakın neymiş... “0” rakamını çoğu yerde sayıların başında görmemize rağmen klavyelerde bu durum tam tersidir. Klavyelerde sayıların sonunda yer almasının akla gelmeyecek bir nedeni varmış. Bakın “0” rakamının başta değil de sonda olmasının nedeni neymiş...

Editör: Seda Yeşilyurt

Sayıların yer aldığı birçok yerde “0” rakamını genellikle 1’in hemen önünde görürüz. Birçok yerde böyle olmasına rağmen klavyelerde ise “0” rakamı 1’in önünde değil 9’un sonunda yer alır.

Bu durumu birçok kişi fark etse de neden sonda olduğuna dair çoğu kişinin herhangi bir fikri yoktur. Gelişigüzel şekilde rakamların sonuna yerleştirildiği düşünülen “0” rakamının sonda olması meğer o nedenlere dayanıyormuş.

“0” rakamının klavyede bulunan rakamların sonuna yerleştirilmesi aslında birçok farklı nedene dayanıyormuş. Bakın başa değil de sona konulmasının nedenleri neymiş.

BAŞA DEĞİL SONA KOYMALARININ NEDENİ

Eski zamanlara baktığımızda bilgisayarın olmadığı zamanlarda kullanılan daktilolarda bulunan klavyelerde “0” ve “1” rakamı konulmayarak tuşlardan yana maliyet azaltılıyor ve bu rakamların yerine de “o” “l” harfleri kullanıyordu.

Daha sonra ise 1968 yılına gelindiğinde OWERTY klavyeler icat edilerek klavyelere “0” ve “1” rakamı da eklendi. Ancak ekleme yapıldığında ise “1” başa “0” ise sona eklendi.

Klavyelerde 1’den başlayıp 0’a kadar giden sayılar, klavyeyi kullananların sayıları düzenli ve mantıksal bir şekilde kullanılmasının yanında bir de daha hızlı yazıp hesaplamalar yapmalarını sağladı.

Klavyelerde “0” rakamının sonda yer alması sayesinde sağ elin küçük parmağıyla diğer sayıların yanına kolayca eklenebildiğinden rakamların sonunda kullanılması tercih edildi.

Geleneksel kullanımla başlayan bu alışkanlığın teknolojinin gelişmesi ve bilgisayarların daha sık kullanılır hale gelmesiyle birlikte kullanıcı deneyimi için de fayda sağlayabileceği fark edilerek “0” rakamı her daim klavyede rakamların sonunda yer aldı.