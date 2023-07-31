31 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 31 Temmuz Sayısal Loto sonuçları... 31 Temmuz 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette arama yapıyor. Peki çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılır.

Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 31 Temmuz 2023 Pazartesi çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI