1 bardak suyla 3-4 adet yerseniz bakın neler oluyor.. Besin değeri oldukça yüksek olan kuru eriğin faydaları merak uyandırıyor. Kuru eriğin en bilinen faydalarını sizler için derledik. İşte kuru eriğin faydaları..

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Kuru eriğin faydaları saymakla bitmiyor. Birçok faydası bulunan kuru eriğin yararlarını sizler için derledik.

Bilindiği üzere kuru erik beden ve zihin yorgunluğuna karşı iyi gelmektedir. Bu besin vücudu böbrek hastalıklarına karşı korumaktadır. Ayrıca kolesterol rahatsızlığına karşı koruyucu özelliğe sahiptir.

İyi bir lif kaynağı olan kuru eriğin kabukları ise yumuşatıcı etkiye sahiptir.

Kuru erik tek başına kolesterolü düşürmek için yeterli olmasa da kolesterolün damarlarda birikmesini önlemektedir. Ayrıca damar tıkanıklığına ve kalp rahatsızlıklarına karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Kuru erik aynı zamanda romatizma, kolon kanseri, astım gibi hastalıklara karşı koruyucu vitaminler barındırmaktadır.

Suyla yerseniz bakın ne işe yarıyor

Kuru eriğin kabızlık sorunu yaşayanların denemesi gereken bir faydası bulunuyor.

Sabah kahvaltıdan önce ve gece uyumadan önce bolca su ile 3-4 adet kuru erik yerseniz bağırsaklarınız çalışmaya başlayacak ve kabızlık sorunu ortadan kalkacaktır.

Kuru eriğin faydaları

- Kalbi korur

- Saç bakımında doğal etki yaratır

- Bağırsak sistemini düzenler

- Enerji verir

- Göz sağlığı için faydalıdır

- Kanserli hücreleri önler

- Kemikleri güçlendirir

- Cildi güzelleştirir